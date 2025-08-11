Sanayi Üretim Endeksi Haziranda Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi haziranda aylık bazda yüzde 0,7 artarken yıllık bazda yüzde 8,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.