Toplu Sözleşmede Yerel Yönetim Hizmet Kolunda 15 Teklifin 'Yeni Teklif' Kapsamında Müzakeresi Kabul Edildi

Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: 'İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin'
Prof. Dr. Naci Görür: 'İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin'
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Toplu Sözleşmede Yerel Yönetim Hizmet Kolunda 15 Teklifin 'Yeni Teklif' Kapsamında Müzakeresi Kabul Edildi

Bem-Bir-Sen'in 8. Dönem toplu sözleşmede hazırladığı 90 maddeden 15 inin Kamu İşveren Heyetince ilk kez yeni teklif kapsamında müzakere edilebilir olduğu, 34 ünün ise kapsam dışında kaldığına karar verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 10:52, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 10:53
Yazdır
Toplu Sözleşmede Yerel Yönetim Hizmet Kolunda 15 Teklifin 'Yeni Teklif' Kapsamında Müzakeresi Kabul Edildi

14-19 Ağustos arasında sürecek olan müzakerelerdeki görüşmeye Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri katılacak.

İşte "Niteliği İtibarıyla Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebilecek" 15 adet Yeni Tekliflerden bazıları:

Zabıta ve İtfaiye Maktu Mesai Ücretleri

Zabıta ve itfaiye personellerine, merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenerek ödenen aylık maktu fazla çalışma ücreti beş katı artırımlı ödenir.

Sosyal Denge Sözleşmelerinden Yararlanma

Sosyal denge sözleşmelerinden aynı usul ve esaslar dahilinde Valiler, belediye başkanları ve meclis üyelerinden gelen belediye başkan yardımcıları da yararlanır.

Yerel Yönetim Hizmet Kolundaki Müfettişlerin Hakları Artırılmalıdır

Büyükşehir Belediyesi ve bunlara bağlı genel müdürlükler ile il ve ilçe belediyelerinde ve il özel idarelerinde görev yapan müfettişlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli (2) sayılı Cetvele göre dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 65 puan, (3) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

Zabıta Personeline Yıpranma Payı Verilmelidir

Zabıta personeli; 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamına alınarak fiili hizmet zammından faydalandırılmalıdır.

Yerel Yönetimlerde Uzman Kadrosunda Bulunanların Özel Hizmet Tazminatı Oranı Artırılmalıdır

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre Uzman kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 80 puan ilave edilir.

Uzman yardımcısı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 50 puan ilave edilir.

Gece Çalışma Ek Ücreti

Belediye ve bağlı kuruluşlarında zabıta ve itfaiye hizmetlerinde görev yapan personele, akşam saat 20:00 ile sabah saat 06:00 arasında fiilen çalışan personeline, bu şekilde çalıştıkları her gün için (80) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda gece çalışma ek ücreti ödenir.

Yerel Yönetimlerde Denetim Ve Saha Tazminatı

Bu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinden kurum dışında denetim veya tespit görevlerini yerine getirenlere fiilen çalıştıkları her gün için 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda denetim ve saha tazminatı ödenir.

İl Özel İdarelerinde Çalışan Personele Ek Tazminat Ödenmelidir

İl Özel İdaresi personeline, her ay aylıklarıyla birlikte 2.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ödenir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber