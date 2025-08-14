Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de satılan gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa ülkelerindekinin yaklaşık dört katı olduğunu belirterek, tüm şekerli gıdaları kapsayacak yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülecek çalışmanın, halk sağlığını tehdit eden şekerli gıdalara yönelik olacağını vurguladı.

Yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak

Bakan Memişoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde insan sağlığını tehdit eden bütün şekerli gıdalara yönelik çalışma yapacağız. Yeni yasama döneminde Meclis'te bununla ilgili mevzuat düzenlemesi olacak" dedi.