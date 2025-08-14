Sözleşmeli Öğretmen Eşlerin Aile Birlikteliğine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı
2025 Ağustos Her İkisi de Sözleşmeli Personel Mevzuatına Tabi Olarak Görev Yapan Öğretmen Eşlerin Aile Birlikteliğine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 20:00, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 20:00
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme duyusuru yayımlandı.
Duyuruya göre başvurular 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
