Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali

DMM: Irak-Türkiye Boru Hattı Gelirinde Kayıp Yok!
DMM: Irak-Türkiye Boru Hattı Gelirinde Kayıp Yok!
Bakan Yumaklı'dan Belediyelere Çağrı: İçme Suyu Önceliğiniz Olsun
Bakan Yumaklı'dan Belediyelere Çağrı: İçme Suyu Önceliğiniz Olsun
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
ATO Başkanından okul malzemelerinde 'KDV tatili' önerisi
ATO Başkanından okul malzemelerinde 'KDV tatili' önerisi
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali

Fed Başkanı Powell, işgücü piyasasında olası bir yavaşlamanın enflasyon endişelerini azaltabileceğini belirtti ve Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz indirimi yapabileceğine yönelik sinyal verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 20:36, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 21:09
Yazdır

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, işgücü piyasasında olası bir yavaşlamanın enflasyon endişelerini azaltabileceğini belirterek, merkez bankasının gelecek ayki toplantısında faiz indirimi yapabileceğinin sinyalini verdi. Powell, artan işgücü piyasası riskleri ve değişen ekonomik görünüm nedeniyle para politikası duruşunu ayarlamanın gerekebileceğini ifade etti.

"Risk dengesi değişiyor gibi görünüyor" diyen Powell, teslim edilmek üzere hazırlanan konuşmasında, işgücü piyasaları istikrarlı görünse de, "hem işçi arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlamadan kaynaklanan ilginç bir denge olduğunu" belirtti. Bu durumun, beklenenden daha kötü işgücü piyasası sonuçları risklerinin arttığı "alışılmadık bir duruma" yol açtığını söyledi. Powell, "Ve bu riskler gerçekleşirse, hızla, keskin bir şekilde artan işten çıkarmalar ve yükselen işsizlik şeklinde kendini gösterebilir" dedi.

Agresif faiz indirim serisi beklentileri yumuşadı

Powell'ın bu yorumları, Başkan Trump ve üst düzey danışmanlarının Fed'i agresif bir şekilde faiz oranlarını düşürmeye çağırdığı olağanüstü yoğun bir baskı döneminin ardından geldi. Yine de Powell'ın yorumları, dört yıldan uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedeflerinin üzerinde seyreden enflasyon endişelerine işaret ederek, agresif bir faiz indirimi serisi beklentilerini yumuşattı.

Powell, tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin "artık açıkça görülebilir" olduğunu ve önümüzdeki aylarda birikeceğini söyledi. Fed için soru, bu fiyat artışlarının "devam eden bir enflasyon sorunu riskini önemli ölçüde artırıp artırmayacağı" idi.

"Tarifelerle artan mal fiyatlarında etki kısa ömürlü olabilir"

Powell ilk kez, tarifeler nedeniyle artan mal fiyatlarının etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağına dair temel senaryo tahminine biraz daha fazla güven duyduğunu belirtti. Tek seferlik bir fiyat artışının mutlaka "hepsini bir kerede" anlamına gelmediği, çünkü tarife artışlarının tedarik zincirlerine yayılmasının zaman alacağını vurguladı.

Ancak Powell, tarifelerden kaynaklanan maliyet artışlarının daha kalıcı bir enflasyon sorununu tetikleyebileceğini, örneğin enflasyona göre ayarlanmış gelirlerinin düştüğünü gören işçilerin işverenlerden daha yüksek ücretler talep etmesi durumunda bunun mümkün olduğunu söyledi. "İşgücü piyasasının özellikle sıkı olmadığı ve artan aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu göz önüne alındığında, bu sonucun pek olası görünmediğini" ekledi.

Merkez bankasının ayrıca tüketicilerin ve işletmelerin gelecekteki enflasyon beklentilerinin yükselmemesini sağlamaya yüksek derecede odaklanacağını söyledi. Birçok ekonomist ve merkez bankacısı, bu yüksek enflasyon beklentilerinin kendi kendini gerçekleştirebileceğine inanıyor. "Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın devam eden bir enflasyon sorununa dönüşmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Sonuç olarak, geçici de olsa daha yüksek enflasyon riski ve işgücü piyasasında yumuşama, Fed'i "zorlu bir duruma" sokuyor. Fed'in bir yıl öncesine göre faiz oranlarını 1 yüzde puanı düşürmüş olması nedeniyle, oranların biraz daha az kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu ve Fed'in "politika duruşumuzdaki değişiklikleri değerlendirirken dikkatli ilerlemesine" olanak tanıdığını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber