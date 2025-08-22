Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
Dolar, 19 Mart tarihinden bu yana ilk kez 41 TL'nin üzerini test etti. Kur, şu dakikalarda bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 09:36, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 09:43
Dolar kuru, 19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yarattığı şok ve yabancı çıkışı sonrasında ilk kez 41 TL'nin üzerine çıktı. 19 Mart'ta dolar/TL 41,6416 seviyesini görmüştü.
Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasalarda 41,01 TL'ye kadar yükselirken; saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 41,0134'te hareket ediyor.
Bankalararası piyasasada ise dolar, 40,857-40,922 TL seviyesinden işlem görüyor.
Dolar, Türk lirası karşısında ay başından bu yana yüzde 0,9; yıl başından bu yana ise yüzde 16 değer kazandı.