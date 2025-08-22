Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sakarya'da karısını silahla yaralayan şahıs gözaltına alındı

Sakarya'da boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından silahla vurulan kadın yaralandı. Saldırgan, hastanede görevli polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 08:32, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 08:33
Sakarya'da karısını silahla yaralayan şahıs gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde E.S. (32), boşanma aşamasında olduğu eşi Y.G.S.'nin (29) çalıştığı Yenikent Devlet Hastanesi'ne geldi.

E.S., eşinin çalıştığı ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde konuştukları sırada kadına silahla ateş etti.

Y.G.S. yaralanırken E.S ise hastane polisi ve güvenlik görevlilerince yakalandı.

DURUMU CİDDİ

Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.G.S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan E.S., emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

