AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Tuncel hayatını kaybetti
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak ağır yaralanan AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı 24 yaşındaki Eren Tuncel kurtarılamadı.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 12:14, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 12:21
İlçeye bağlı Dokuzdeğirmen köyünde yaşayan Eren Tuncel, akşam saatlerinde elindeki silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Tuncel, ambulansla Cumayeri entegre hastanesine kaldırıldı.
Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tuncel, hastanede yapılan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.