AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Tuncel hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Dokuzdeğirmen köyünde yaşayan Eren Tuncel, akşam saatlerinde elindeki silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Tuncel, ambulansla Cumayeri entegre hastanesine kaldırıldı.

Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tuncel




