Özgür Özel açıkladı! Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracağız

Özel, kıtlığın ilan edildiği Gazze için TBMM'yi olağanüstü toplanmaya çağırdıklarını açıkladı.

CHP lideri, "Gazze'de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı ve orada yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz." dedi.

'Sayın Erdoğan'ın gerekli tepkiyi göstermediğini düşünüyoruz'

Özgür Özel şunları söyledi:

"Şimdi bugün cuma namazında şüphesiz Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün camilerde ya da bu akşam insanlar başını yastığa koymadan önce herkes en çok duayı Filistinli çocuklar için edecek. Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Öyle bir abuka var ki Filistin'de çocuklar açlıktan ölüyorlar ya da insanları yardım beklerken yardım malzemesi alabilmek için, yiyecek, içecek, su alabilmek için sırada bekleyen insanları tarayacak bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız.

Yine malum Trump'ın söylediği, Netanyahu'nun uyguladığı Filistinlilerin Batı Şeria'dan süpürülmesi, Gazze'den süpürülmesi meselesi var. Ve maalesef bu hayata geçmeye başladı. Güneye doğru Filistinlileri Gazze'den süpürüyorlar. Diğer bir gelişmeyle de Doğu Kudüs'le Gazze arasına bir yerleşim yapıyor İsrail.

Bu şu demek: Gazze ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmak ve 1967 Birleşmiş Milletler kararındaki başkenti Doğu Kudüs olan Bağımsız Filistin devletinin coğrafi yapısını ortadan kaldırmaya verilmiş bir karardır bu. Hem bu Batı Şeria'nın da yaşananlar hem Gazze'de yaşananlar hem de Gazze'nin şimdi Trump'ın formülüyle boşaltılması Filistinlilerden arındırılması buranın kumarhanelerin otellerin yapılması fevkalade korkunç bir karar. Buna karşı ülkeyi yönetenler ve Sayın Erdoğan'ın gerekli tepkiyi göstermediğini düşünüyoruz.

'Trump'a söz söylemeden Trump'a itiraz etmeden bu işler sürdürülemez'

Netanyahu'ya bir iki tane laf söylemekle olmuyor. Bakın Netanyahu planını işletmeye başladı. Bunun iznini de ondan aldı. Müjdesini de Trump verdi zaten onlara. Trump'a söz söylemeden Trump'a itiraz etmeden bu işler sürdürülemez. Biz tabii bu durumdan son derece rahatsızız, son derece şikayetçiyiz. Buradan bu cuma namazının çıkışında bütün Türkiye'ye ilan ederiz ki Cumhuriyet Halk Partisi bu şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti'nin buna sessiz kalmasına gönlü razı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin en yetkili organıdır. Şu anda tatildedir. Buradan ilan ediyoruz. Filistin'de yaşananları Gazze'de yaşananları, Gazze'de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı ve orada yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Bunun için diğer muhalefet partilerinin de birlikte eee Üsküdar'da miting de yapmıştık. Görüşlerini almak isteriz ve tüm siyasi parti lerin grup başkanvekillerini önümüzdeki birkaç gün içinde grup başkanvekillerimiz arayacaklar, muhalefet partilerini arayacaklar."