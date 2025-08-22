Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na, Türkiye'nin İİT DBK Dönem Başkanlığı kapsamında, başkanlık edecek.

22 Ağustos 2025
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Türkiye'nin İİT DBK Dönem Başkanlığı kapsamında, 25 Ağustos'ta Cidde'deki İİT 21. Olağanüstü DBK Toplantısı'na başkanlık yapacak.

Fidan'ın, toplantı kapsamında İsrail'in Gazze'yi tümüyle işgal etmeye, iki devletli çözümü imkansız kılmaya ve Filistin halkını kendi topraklarından sürmeye yönelik politikalarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesinin, sivil halkın korunması ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması bakımından hayati önemde olduğunu ve İsrail'in, süren ateşkes çabalarını sabote etmeye devam ettiğini; uluslararası toplumun buna izin vermemesi ve İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Ayrıca Fidan'ın, İsrail'in Gazze'yi Filistinsizleştirme politikalarına göz yumulamayacağını, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu ve Türkiye'nin Gazze'nin yeniden imarına ilişkin İİT-Arap Birliği planına yönelik güçlü desteğini muhafaza ettiğini aktarması bekleniyor.

Filistin meselesi bağlamında uluslararası toplumun ve kamuoyunun desteğinin sağlanması bakımından İİT'nin ve İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu'nun çalışmalarının önem taşıdığını ve sonuç vermeye başladığını, son dönemde Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısının artmasının kıymetli ve umut verici olduğunu kaydedecek Fidan'ın, İsrail'e silah ve savaş malzemelerinin ihracatı ile transit geçişinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının ertelenemez bir adım teşkil ettiğini ve İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik provokasyonları karşısında müteyakkız olunmasının gerektiğini de vurgulaması öngörülüyor.

DBK Dönem Başkanı Türkiye, İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme planını açıklamasının ardından söz konusu toplantının düzenlenmesi kararı almıştı.

İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı

Türkiye, 21-22 Haziran 2025'te İstanbul'da ev sahipliği yaptığı 51. DBK toplantısıyla Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralmıştı.

Türkiye, 1976, 1991 ve 2004 yıllarında düzenlenen DBK toplantılarına da ev sahipliği yapmıştı.

51. DBK toplantısında, Filistin'le ilgili iki karar tasarısı kabul edilmiş ve İİT ülkeleri arasında Filistin konusunda ortak bir tutum oluşturmanın önemi vurgulanmıştı.

Söz konusu toplantıda, İstanbul Bildirisi kabul edilmişti.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İİT (eski adıyla İslam Konferansı Örgütü - İKÖ), İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın ateşe verilmesine tepki olarak 25 Eylül 1969'da Rabat'ta düzenlenen zirvede kuruldu.

Türkiye'nin kuruluşunda yer alan 25 üyeden biri olduğu İİT nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği, 24 Temmuz 2015'te Cidde'de faaliyete başladı.

Halihazırda 57 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler'den (BM) sonra ikinci en büyük hükümetler arası siyasi teşkilat ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapı olma özelliğine sahip olan İİT'nin, 5 gözlemci üyesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland) bulunuyor.

