Ana sayfaHaberler Siyasi

Talimat Silivri'den geldi: Kavgaysa kavga, dövüşse dövüş

TBMM'de yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında yaşanan ve CHP'nin başlattığı gerginlik, siyaset gündeminin odağına yerleşti. Meclis'te yaşananların Silivri'den gelen emirle planlandığı, kavga sırasında Silivri'de olan Özgür Özel'in CHP grup başkanvekillerine 'Kavgaysa kavga dövüşse dövüş' talimatı verdiği iddia edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 14:36, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 15:15
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında yaşanan gerginliğin perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP yönetiminin yemin törenini engellemeye yönelik kararlarını ve Genel Kurul'daki tansiyonu yükselten süreci aktardı. Süreç, Gürlek'in atanmasının ardından başladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Meclis toplantısı öncesinde diğer partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıya CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Ali Mahir Başarır da katıldı.

'GENEL BAŞKANIMIZIN TALİMATI VAR'

AK Parti heyeti, "Anayasa gereği bu yemini yaptırmamız lazım. Siz demokratik tepkinizi gösterirsiniz ama yemini yaptıralım" teklifinde bulunurken, CHP temsilcileri "Biz eylem yapacağız. Yemini yaptırmayacağız" yanıtını verdi. AK Partililerin "Demokratik tepkinizi gösterin ama yemini engellemeyin" ısrarı üzerine CHP'li isimlerin, "Genel Başkanımızın talimatı var. Bu yemini yaptırmayacağız" dediği aktarıldı.

'KAVGAYSA KAVGA DÖVÜŞSE DÖVÜŞ'

Selvi, krizin kritik anına ilişkin olarak da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılan görüşmeye dikkat çekti. Buna göre Emir ve Başarır'ın, o sırada Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu ile görüşme halinde olan Özel'e ulaştığı; Özel'in ise AK Parti'nin teklifini reddederek, "Bugün ona yemin ettirmeyeceksiniz. Kavgaysa kavga, dövüşse dövüş." talimatını verdiği öne sürüldü.

Selvi'ye göre Meclis'teki fiziki gerilimin fitilini ateşleyen sözler de bu talimat oldu.

