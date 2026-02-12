Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Trafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor

YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde mesleki eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan köklü dönüşümü açıkladı. Kısa süreli stajların yetersiz kaldığını vurgulayan Özvar, ön lisans ve lisans programlarında bir ya da iki dönemi kapsayan, tamamen iş yeri temelli uygulamalı eğitim modeline geçildiğini duyurdu. İlk etapta 7 pilot ilde başlayacak uygulamadan 120 bin öğrenci faydalanacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 22:02, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 22:04
Yazdır
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması' toplantısına katıldı.

Özvar, farklı sektör kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birliği protokollerini kurumsal ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Bu protokollerin amacı yalnızca iyi niyet beyanı değil; müfredatların sektörle birlikte şekillendirilmesi, uygulamalı eğitim süreçlerinin sektörle entegre edilmesi ve yükseköğretimde yönetim süreçlerinde sektör temsilcilerinin daha etkin katılımını sağlamaktır. Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları bu anlayışın en somut çıktılarından biridir. Öğrencinin sınıfta öğrendiğini aynı gün üretim bandında, atölyede ya da sahada uygulayabildiği bu model, eğitim ile iş dünyası arasındaki yıllardır konuşulan ama çözülemeyen kopukluğu büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır" ifadelerini kullandı.

'2-3 HAFTALIK STAJ UYGULAMALARI YETERLİ DEĞİL'

Özvar, modelin öğrencilerin mezun olmadan önce iş hayatına entegre olmuş bir birey haline gelmesini sağlaması bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Eğer meslek yüksekokullarımızı sektörle entegre bir yapıya kavuşturabilirsek; Türkiye, nitelikli personel yetiştirme kapasitesiyle önemli bir merkez haline gelebilir. Bugüne kadar uygulanan kısa süreli staj modellerinin öğrencilerimizi iş hayatına yeterince hazırlamadığını sahadan gelen geri bildirimlerle açık biçimde görmekteyiz. 2 veya 3 haftalık staj uygulamaları, öğrencinin mesleki yeterlilik kazanması, işletme kültürünü tanıması ve üretim süreçlerini içselleştirmesi açısından yeterli değildir. Bu nedenle Yükseköğretim Kurulu olarak uygulamalı eğitim modelinde köklü bir dönüşüm başlatmış bulunuyoruz. Uzun dönemli, iş yeri temelli mesleki eğitim anlayışıyla ön lisans ve lisans programlarında bir ya da iki dönemi kapsayan uygulamalı eğitim modellerini devreye alıyoruz" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR 7 PİLOT İLDE BAŞLATILDI'

Özvar, "Bu modelle hedefimiz, öğrencinin teorik bilgiyi üretim ortamında deneyimlemesi, sorumluluk alması, üretim süreçlerine dahil olması ve mezuniyet sonrasında adaptasyon süresi yaşamadan istihdama katılmasıdır. Bu yalnızca öğrenciler açısından değil, aynı zamanda sektörün verimlilik artışı ve nitelikli iş gücüne erişimi açısından da kritik bir kazanımdır. 'Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması' çerçevesinde Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Konya olmak üzere 7 pilot ilde başlattığımız çalışmalarda, mesleki eğitimin iş gücü piyasası ile uyumunu artırmak, üniversite-sektör eşleşmesini veriye dayalı biçimde güçlendirmek ve bölgesel planlama ve kontenjan bakımında optimizasyonunu sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun için öncelikle uluslararası terminolojide kısaca NACE (Nomenclature of Economic Activities) olarak tanımlanan ve Türkçe 'Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflaması' şeklinde ifade edebileceğimiz kodlar üzerinde bir çalışma gerçekleştirdik. Programların NACE kodları üzerinden uygun sektörlerle eşleştirmesi yapıldı. Bir sonraki aşamada 7 pilot şehirdeki öğrenci, çalışan ve iş yeri sayıları belirlendi. Üçüncü adımda, her bir şehrimizde NACE faaliyet kollarına göre iş yerlerinin dağılımı hesaplandı. Son adım olarak da NACE bazında çalışan ve öğrenci sayısı üzerinden oransal istatistikler hazırlandı" dedi.

'120 BİN ÖĞRENCİ YARARLANACAK'

Özvar, hesaplamalarına göre ilk etapta 7 ildeki uygulamadan 185 programda yaklaşık 120 bin öğrencinin istifade edebileceğini söyleyerek, "Bu pilot uygulama, yükseköğretim sistemimizde mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasına yönelik büyük ölçekli ve stratejik dönüşümün ilk ve en kritik aşamasıdır. Burada elde edeceğimiz sonuçlar, yalnızca bu illerimiz için değil; önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde uygulamaya koymayı planladığımız modelin yönünü, kapsamını ve hızını belirleyecektir. İşletmeler açısından bakıldığında bu model, nitelikli iş gücünü mezuniyet sonrasında aramak yerine, eğitim sürecinin içinde tanıma ve yetiştirme imkanı sunacaktır. İstihdam boyutunda ise bu çalışma, gençlerimizin mezuniyet sonrası iş arama süresini azaltacak, iş gücü piyasasına geçişi hızlandıracak ve mesleki yeterlilik ile sektör beklentisi arasındaki mesafeyi daraltacaktır. Uzun vadede bu durum hem iş gücü verimliliğini artıracak hem de ülkemizin rekabet kapasitesine doğrudan katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber