3 yılını dolduran 4/B'li personelin atanacağı memur kadroları belli oldu

Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
İstanbul'da iş hanında çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
İstanbul'da iş hanında çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Altın yükseliş arayışında: İşte fiyatlar
Altın yükseliş arayışında: İşte fiyatlar
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Ana sayfaKamu Personeli 657 - 4/B

3 yılını dolduran 4/B'li personelin atanacağı memur kadroları belli oldu

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında çalışan ve aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayan sözleşmeli personelin atanacağı kadrolar belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı 13 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 08:26, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 08:39
Yazdır
3 yılını dolduran 4/B'li personelin atanacağı memur kadroları belli oldu

13 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelden aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların hangi kadrolara atanacağı netleştirildi. Karar, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan sözleşmeli personeli kapsıyor.

Söz konusu düzenleme, 12 Şubat 2026 tarihli ve 10944 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konuldu

4/B'li personelin kadroya geçiş süreci nasıl işliyor?

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre, kamu idarelerinde sözleşmeli olarak istihdam edilen personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanıyor.

Ancak sözleşmeli personelin görev yaptığı unvanla aynı isimli bir memur kadrosu bulunmuyorsa, bu personelin atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. İşte 13 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar bu boşluğu doldurdu.

Hangi sözleşmeli personel hangi unvanlı memur kadrolarına atanacak?

Karara ekli listede, sözleşmeli personel pozisyon unvanları ile atanacakları memur kadro unvanları ve hizmet sınıfları tek tek sayıldı.

Buna göre bazı dikkat çeken eşleştirmeler şöyle:

Aile Sosyal Destek Personeli > Aile Sosyal Destek Uzmanı (GİH)
Din Hizmetleri Uzmanı > Uzman (GİH)
Çağrı Karşılama Personeli > Çağrı Karşılama Memuru (GİH)
Arşiv Personeli > Arşiv Memuru (GİH)
Gençlik Çalışanı > Gençlik Hizmetleri Memuru (GİH)
İdari Gözetim Personeli > İdari Gözetim Memuru (GİH)
Mütercim-Tercüman > Mütercim (GİH)
Müze Görevlisi > Müze Memuru (GİH)
Hava Trafik Kontrolörü > Uzman (TH)
Pilot > Mühendis (TH)
Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti > Uçak Kontrol Makinisti (TH)
Destek Personeli > Hizmetli (YH)
Şoför unvanlı pozisyonlar > Şoför kadrosu

Ayrıca "Diğer Sağlık Personeli", "Diğer Teknik Hizmet Personeli" ve "Destek Personeli" başlıkları altında yer alan bazı pozisyonlar için de, ilgili mevzuatta unvan karşılığı bulunması halinde belirlenen kadrolara; bulunmaması halinde ise genel olarak "Teknik Hizmetler Sınıfı", "Sağlık Hizmetleri Sınıfı" ya da "Yardımcı Hizmetler Sınıfı" kapsamındaki kadrolara atama yapılacağı düzenlendi

Karar ne zaman yürürlüğe girdi?

13 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre düzenleme 29/11/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karar hangi kurumları kapsıyor?

Karar metninde, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların kapsama dahil olduğu açıkça belirtildi.

Buna göre, 4/B'li personelin kadroya geçiş sürecinde aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayan durumlarda artık uygulama birliği sağlanmış oldu. Atama işlemleri, üç yıllık hizmet süresinin tamamlanması ve süresi içinde yapılacak talep üzerine gerçekleştirilecek.

Düzenleme, özellikle unvan farklılığı nedeniyle kadroya geçişte tereddüt yaşayan binlerce sözleşmeli personel açısından önem taşıyor.

İşte aynı unvan karşılığı olmayan sözleşmeli personelin geçiş yapacak memur kadro unvanı listesi:

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber