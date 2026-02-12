Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Trafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum

Hakimler ve Savcılar Kurulu toplantısında konuşan Bakan Gürlek, "Ben hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum. Burada da Hakimler ve Savcılar Kurulumuz ile inşallah önemli adımlar atacağız. Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 22:10, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 22:11
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Bakan Gürlek, HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve üyeler tarafından karşılandı.

HSK toplantısı, Adalet Bakanı Gürlek başkanlığında basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda yargı teşkilatımızın güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildi. Mevzuat altyapımız geliştirildi. İnsan kaynağımız nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildi. Fiziki ve teknolojik imkanlarımız önemli ölçüde arttırıldı. Tüm bu adımlar adalet hizmetlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir sunulması amacıyla yapılmıştır" dedi.

'REFORM İRADEMİZİ KARARLILIKTA DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Bakan Gürlek, Hakimler ve Savcılık Kurulu'nun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüleceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben hakim savcı kökenli olduğum için arkadaşlarımızın, teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum. Burada da Hakimler Savcılar Kurulumuz ile inşallah önemli adımlar atacağımızı, özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN ADALET BEKLENTİSİNİ GÖZETECEĞİZ'

Bakan Gürlek, toplantıya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla ilk HSK toplantımıza başkanlık ettik. Bu önemli görevi, yargı teşkilatımızın sorumluluğunu ve milletimizin adalet beklentisini gözeterek yürüteceğiz. Liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan; şeffaf, öngörülebilir ve adalet duygusunu güçlendiren bir anlayışı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargı teşkilatımızın en önemli kurumlarından biri olan Kurulumuzun çalışmalarına katkı sunacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum. İlk toplantımızın yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

