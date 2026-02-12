5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı

Trafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi, 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını korudu. Modern yapılaşması ve hızla devam eden konut projeleriyle dikkat çeken mahalle; Gümüşhane, Tunceli, Bayburt, Ardahan ve Kilis illerini nüfus bazında geride bırakarak tarihi bir rekora imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 20:04, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 20:52
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi, geçen yıl 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak belirlenirken, 5 ili de geride bıraktı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri doğrultusunda ülke nüfusu 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak, 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.

Diyarbakır'ın nüfusu aynı dönemde 1 milyon 852 bin 356 kişiye ulaşırken, merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi ise 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak kayıtlara geçti.

Bağcılar Mahallesi, bu nüfusuyla Türkiye'deki 32 bin 253 mahalleyi, çok sayıda ilçeyi, illerden de 138 bin 807 nüfuslu Gümüşhane'yi, 85 bin 83 nüfuslu Tunceli'yi, 82 bin 836 nüfuslu Bayburt'u, 90 bin 392 nüfuslu Ardahan'ı ve 157 bin 363 nüfuslu Kilis'i geride bıraktı.

Bağcılar Mahallesi Muhtarı Şeyhmus Şirdenli, AA muhabirine, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak anılmalarının kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Mahalledeki nüfus artışının sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Şirdenli, "Mahallemiz, kalabalık mahalleler arasında birinci oldu. Birkaç ilimizi de geride bıraktık. Bu bizi sevindiren bir gelişme. Mahallemizde inşaatlar hızla devam ediyor. 2027 yılında nüfusumuzun 1,5 kat artacağını düşünüyoruz." dedi.

Bağcılar'ın modern bir mahalle olduğunu ve her geçen gün de geliştiğini dile getiren Şirdenli, vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini, sorun ve talepleri ilgili kurumlara ilettiklerini belirtti.

Şirdenli, "Dışarıdan gelip görenler inanamıyor. Mahallemiz çok güzel." ifadesini kullandı.

