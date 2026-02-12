Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Trafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Et ve Süt Kurumu (ESK) iş birliğiyle donuk kıyma ürününü Türkiye genelindeki tüm şubelerinde satışa sunuyor. Avrupa'da yaygın olan ancak Türkiye'de yeni yeni yerleşen donuk et modeliyle gıda güvenliğini ön plana çıkaran market zinciri, Ramazan ayı boyunca 1 kilogramlık kıymayı 485 liradan sabit fiyatla satacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 23:40, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 23:42
Tarım Kredi KOOP Market'ler, ramazan ayı sonuna kadar donuk kıyma ürünlerini indirimli ve sabit fiyatlarla satışa sunacak.

Tarım Kredi'den yapılan açıklamaya göre, KOOP Market, donuk kıyma ürünüyle perakende sektöründe güçlü bir konum hedefliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak tercih edilen donuk et ürünleri, sağlıklı, kullanışlı ve uzun raf ömrüne sahip yapısıyla öne çıkıyor.

KOOP Market'te yer alacak donuk kıyma ürünleri, Et ve Süt Kurumunun (ESK) yüksek hijyen ve kalite standartlarına sahip tesislerinde üretiliyor. Soğuk zincir korunarak tüketiciye ulaştırılan ürünler, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir alternatif sunuyor.

Uygun fiyatlarla tüketiciye sunulacak ürünler, 14 Şubat Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelindeki tüm KOOP Marketlerde satışta olacak.

Tarım Kredi'nin kendi tesislerinde ürettiği 400 gramlık donuk kıyma 194 liradan, ESK ile yapılan işbirliği kapsamında temin edilen 1 kilogramlık donuk kıyma da ramazan ayı boyunca 485 liradan sabit fiyatla tüketiciyle buluşacak.

"Soğuk zinciri kırmadan tüketicilerimizle buluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Tarım Kredi ve ESK işbirliğinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu bildirdi.

Kozan, söz konusu işbirliğiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, "Tüketicimizin ürünlere kesintisiz erişimini sağlamak adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve mağazalarımıza haftada en az iki kez ürün sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Piyasanın en uygun fiyatlarıyla sunduğumuz donuk kıyma ürünündeki bu uygulama, ramazan ayıyla sınırlı kalmayarak yıl boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

KOOP Market olarak ürünleri en uygun koşullarda tüketiciye sunma prensibiyle hareket ettiklerini aktaran Kozan, şöyle devam etti:

"Sayılı marketimizde satışa sunduğumuz ESK donuk kıyma ürününü, tüketicilerimizden gelen yüksek talebi değerlendirerek tüm şubelerimizde satışa sunmak için harekete geçtik. ESK'nin farklı illerdeki tesislerinde yüksek hijyen standartlarında üretilen bu ürünleri soğuk zinciri kırmadan tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde gerek tüketicinin beğendiği bu uygulamayı daha ileri taşımak, gerekse tüketiciye sağlıklı ve güvenilir et ürünlerini sunmak adına bu işbirliğine imza attık."

"Temel gıda ürünlerinde fiyat artışı öngörmüyoruz"

Kozan, güçlü stoklarla tüketicilerin memnun olacağı bir uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, tüketicilerin, bir yıllık raf ömrü olan donuk kıyma ürününü güvenle alarak kullanabileceğini ve uzun süre saklayabileceğini ifade etti.

Ramazan ayında yalnızca et ürünlerinde değil, tüm temel gıda kategorilerinde de kampanya hazırlıkları içinde olduklarını belirten Kozan, KOOP Market olarak ürünleri doğrudan çiftçiden temin ettiklerini ve Tarım Kredi bünyesindeki modern et, süt, bakliyat ve yağ fabrikalarında işleyerek aracı olmadan tüketiciye ulaştırdıklarını bildirdi.

Kozan, bu modelle hem ülke ekonomisine hem de tüketici bütçesine katkı sağlamayı ve enflasyonla mücadeleye destek olmayı hedeflediklerini aktardı.

Türkiye genelindeki satış noktalarını artırmaya devam ettiklerinin bilgisini veren Kozan, ramazanda temel gıda ürünlerinde fiyat artışı öngörmediklerini kaydetti.

