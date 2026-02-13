Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'den belediyelere 'ramazan' genelgesi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, AK Partili belediyelerden, ramazanın ruhuna uygun programlar yapılmasını, sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını, milli ve manevi değerlere hassasiyetle hareket edilmesini istedi.

Haber Giriş : 13 Şubat 2026 10:05, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 10:06
AK Parti'den belediyelere 'ramazan' genelgesi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, yaklaşan ramazan öncesi AK Partili belediyelere genelge gönderdi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir imzasıyla gönderilen genelgede, ramazanın ruhuna uygun programlar düzenlenmesi, sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, milli ve manevi değerlere hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Ramazanın paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimi olduğu belirtilen genelgede, AK Parti'nin milletin kurduğu bir hareket olduğu, AK Partili belediyelerin de bu anlayışla ramazanda birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunacak çalışmalar yürütmesi gerektiği ifade edildi.

Hijyen ve fiyat denetimleri artırılacak

Ramazanda, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi için belediyelerin tüm imkanlarını seferber etmesi istenen genelgede, bu kapsamda, özellikle gıda güvenliği, hijyen ve uygun fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerin ramazan boyunca daha da artırılmasının önemine işaret edildi.

Belediyelerin, marketler, pazar yerleri, fırınlar ve gıda satış noktalarında düzenli kontroller gerçekleştirmesi talep edilen genelgede, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin titizlikle uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

Genelgede belediyelerden uygulanması istenenler şöyle:

"Ramazan boyunca planlanan tüm etkinliklerin ramazanın ruhuna, milli-manevi ve tarihi değerlerimize uygun hassasiyetle gerçekleştirilmesi, programlarda yer alacak katılımcıların bu çerçevede belirlenmesi,

Başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara destek bilincinin ramazan boyunca güçlü şekilde ortaya konulması ve etkinliklerde boykot ürünlerine yer verilmemesi,

Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, dağıtım sürecinde vatandaşlarımızın mahremiyetinin gözetilmesi,

Belediye başkanlarımızın ramazan boyunca vatandaşlarımızın iftar vakitlerinde, gönül sofralarına katılması, ev ziyaretleri gerçekleştirilmesi, yaşlılarımızla, engelli vatandaşlarımızla, şehit yakınlarımızla iftar ve sahur programları düzenlenmesi,

Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi, kendileri için özel iftar programları düzenlenmesi,

Üniversite öğrencileri, gençler, çocuklar, yaşlılar, yetimler ve kimsesizlere yönelik özel iftar programları yapılması."

"Ramazanda birlik ve beraberlik güçlenecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Demir, ramazanın tüm İslam alemine, Türkiye'ye ve şehirlere hayırlar getirmesini temenni etti.

Ramazanda birlik ve beraberliğin güçleneceğini belirten Demir, AK Partili belediyelerin her zaman olduğu gibi vatandaşların yanında olacağını vurguladı.

Belediye başkanlarının ramazan boyunca vatandaşlarla daha güçlü bir gönül bağı kuracağına işaret eden Demir, "Belediye başkanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarıyla vatandaşlarımızla, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelecekler, bulundukları yerlerin şehremini olarak, Hz. Ömer misali şehrinde tüm vatandaşlardan kendisini mesul hissederek ramazanı geçirecekler." ifadelerini kullandı.

Ramazanın gönül buluşmalarına vesile olacağını, belediye başkanlarının iftar ve sahur sofralarında vatandaşlarla bir araya geleceğini, dertleri dinleyip çözüm üreteceğini kaydeden Demir, AK Parti'nin "Kimsesizlerin kimsesi" anlayışıyla hareket ettiğinin, ihtiyaç sahibi vatandaşların asla yalnız bırakılmayacağının altını çizdi.

