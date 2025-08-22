Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Adli Olaylar

İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı

Etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi kararı verilen Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Alican Abacı'nın ev hapsi kaldırıldı.

Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 09:27, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 10:09
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Son dakika haberine göre soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

19 Mart'ta başlayan ve kurulan rüşvet ağının içindeki çok sayıda bürokrat ve iş insanı gözaltına alındı.

Soruşturma derinleştikçe her gün yeni bir skandal ortaya çıktı.

İTİRAFÇILAR DÖNEN ÇARKLARI ANLATIP EV HAPSİNE ÇIKTI

İBB'nin CHP yönetimiyle birlikte nasıl bir rüşvet çukuruna dönüştüğü ise itirafçıların pislikleri ortaya dökmesiyle ortaya çıktı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan çok sayıda isim dönen kara para ve rüşvet çarkını ayrıntılarıyla anlattı.

30'dan fazla ismin itirafçı olduğu soruşturmada en dikkat çeken isim ise iş adamı Aziz İhsan Aktaş oldu.

İBB soruşturması kapsamında suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklanan Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında İBB'yi nasıl rüşvete bağladığını anlattı.

EV HAPİSLERİ KALDIRILDI

İtiraflarından sonra Aktaş hakkında ev hapsi kararı alındı.

Mahkeme uzun süredir ev hapsinde olan Aktaş'ın bu tedbirini de kaldırdı.

Aziz İhsan Aktaş ile birlikte ev hapsi kararı verilen Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Alican Abacı'nın da ev hapsi kaldırıldı.

