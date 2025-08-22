Borsa güne rekorla başladı

BIST 100 endeksi açılışta, dünkü kapanışa göre 33,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 11.347,39 puana çıktı.

Borsa İstanbul dün de alış ağırlıklı bir seyir izlemişti.

