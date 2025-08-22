Borsa güne rekorla başladı
Dün 13 ay sonra rekor kıran BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 0,30 artışla başlayarak rekor tazeledi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.
22 Ağustos 2025
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle rekor seviyeden başladı.
Borsa İstanbul dün de alış ağırlıklı bir seyir izlemişti.
Dün 13 ay sonra rekor kıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puandan tamamlamıştı.
11,347,39 puandan açtı
BIST 100 endeksi açılışta, dünkü kapanışa göre 33,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 11.347,39 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.