İDDK, Covid-19 Dönemi düzenlemesini hukuka aykırı buldu, BİLSEM öğretmenine ek ders ücreti ödenecek

İDDK: Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde kamu personelinin hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmıştır



Bu çerçevede, davaya konu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2020 tarihli Genel Yazısı'nın 2. maddesinde yer alan "...Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri... yapılmış sayılmaması..." şeklindeki düzenleme, üst hukuk normu niteliğindeki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile çelişmektedir.



Zira bu düzenlemeler, idari izinli sayılan personelin mali haklarının korunacağını ve görevlerini yapmış sayılacaklarını genel bir ilke olarak benimsemiştir.



Ayrıca, BİLSEM gibi kurumlarda hafta sonu ders görevi yapan öğretmenler ile hafta içi ders görevi yapan öğretmenler arasında, genel idari izin nedeniyle görevin yapılamadığı bir dönemde, sadece görevin denk geldiği gün farklılığına dayanarak ayrım yapılması, Anayasa'nın 10. maddesinde güvence altına alınan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Hafta sonu çalışmasının BİLSEM öğretmenleri için olağan bir çalışma düzeni olduğu gözetildiğinde, bu öğretmenlerin idari izin süresince hafta sonu görevlerini yapmış sayılmaması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.



Sonuç olarak, davaya konu Genel Yazı'nın 2. maddesindeki "Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile" ibaresinin, BİLSEM'de görev yapan öğretmenler yönünden üst hukuk normlarına ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, anılan ibarenin BİLSEM'de görev yapan öğretmenler yönünden iptali gerekmektedir.

Öte yandan, hukuka aykırı olduğu tespit edilen düzenleyici işlem hükmüne dayanılarak tesis edilen ve davacının Mart 2020-Haziran 2020 döneminde Cumartesi ve Pazar günlerine rastlayan ek ders görevlerine ilişkin ücret talebini reddeden İlkadım Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 14/08/2020 tarihli işlemi de bu nedenle hukuka aykırıdır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2023/2886

Karar No: 2025/506

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 25/04/2023 tarih ve E:2020/4173, K:2023/2183 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezinde teknoloji ve tasarım dersi öğretmeni olan üyeleri davacının, Mart 2020 - Haziran 2020 tarihleri arasındaki ek ders ücretinin ödenmesi talebinin reddine ilişkin İlkadım Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ... tarih ve ... sayılı işlemi ile dayanağı Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 26/03/2020 tarih ve E.5906495 sayılı Genel Yazısı'ndaki; "2- Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi günler dahil olmak üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılması" ibaresinin iptali ve yoksun kaldığı mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 25/04/2023 tarih ve E:2020/4173, K:2023/2183 sayılı kararıyla;

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 301. maddesi, 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun'un Ek 1. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89., 99., 100. ve 176. maddeleri, 01/12/2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 1., 4., 5., 6., 16. ve 25. maddeleri, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 2019/1 sayılı kararının "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2. maddesi, 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi'nin 15. maddesi hükümlerine yer verildikten sonra,

439 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesi ve 657 sayılı Kanun'un 89. maddesi uyarınca öğretmenlere aylıkları karşılığında ders görevi verilmesinin yanında, "ek ders" görevi verilmesinin de mümkün olduğu, bu şekilde ek ders görevi yapanlara, 657 sayılı Kanun'un 176. maddesine göre ek ders ücreti ödeneceği; aynı Kanun'un 89. maddesi uyarınca ek ders görevine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verildiği, bu yetki kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan 2020/4 sayılı Genelge ile de uzaktan eğitim usulünün uygulanabileceğine, buna dair usullerin Bakan tarafından belirleneceğine karar verildiği; Bakanlık tarafından 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca çıkartılan Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar ile idari izinli sayılanların belirlendiği, dönüşümlü çalışanların göreve gelmediklerinde idari izinli sayıldıkları; ancak, uzaktan çalışanların idari izinli sayıldıklarına ilişkin bir esasa yer verilmediği,

Öte yandan, 657 sayılı Kanun'un 99. maddesinde, haftalık 40 saatlik çalışma süresi belirlenirken, cumartesi ve pazar günlerinin tatil olmak üzere düzenleneceği belirtilmiş ise de, maddenin devamında yer alan "Ancak, bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir" hükmü ile çalışma saatlerinin sadece hafta içi değil, duruma göre hafta sonunu da kapsayacak şekilde farklı günlerde düzenlenebileceği, dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin, sadece hafta içi değil, duruma göre hafta sonunu da kapsayacak şekilde belirlenebileceği kuralı getirildiğinden, davacının ek ders ücreti ödenmesi başvurusunun reddine ilişkin işlemde ve cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi günler dahil olmak üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılmasına ilişkin düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçeleriyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı'nca idari izin verdiği 23-27 Mart tarihlerine ilişkin mali hak kaybı yaşanmayacağının belirtildiği, ancak dava konusu işlemle bu uygulamalara yönelik ücretlerin ödenmediği, bu durumun Hakem Kurulu Kararı'na aykırı olduğu, aynı kapsamda uzatılan idari izinlerde Genel Yazı'nın 2. maddesiyle cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi ders dışı eğitim ve nöbet görevlerinin yapılmamış sayıldığı, rutin müfredat dışındaki ders görevlerinin belirli tarihler arasında durdurulduğu ve bu sürelere ilişkin ek ders ücretlerinin ödenmeyeceğinin kararlaştırıldığı, daha sonraki yazılarla ek ders görevlerinin yapılmış sayılacağı ve ödemelerin yapılacağı tarihin uzatıldığı; Bilim Sanat Merkezlerinin özel yetenekli öğrencilere BEP'e (özelleştirilmiş eğitim programı) göre eğitim veren özel kurumlar olduğu ve öğretmenlerinin başka bir kurumda ders dışı görevlendirilmesinin söz konusu olmadığı, mevzuatta cumartesi ve pazar günlerinin de iş günü olduğu durumların bulunduğu, bu nedenle hakem kurulu kararındaki iş günü kavramı içinde olması gerektiği; öğretmenlerin ders görevlerinin valilik/kaymakamlık onayıyla verilen ders programlarına göre gerçekleştiği ve bu programlarda ağırlıklı olarak hafta sonu yerine getirilecek aylık karşılığı ve ek derslerin yer aldığı, COVID-19 öncesinde bu usullere göre belirlenen ek ders ücretlerinin dava konusu işlemle mart-haziran ayları arasında ödenmediği, COVID-19 nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmaması ve idari izinli olunmasına rağmen, aynı durumda olanlarla birlikte ders görevlerinin yapılmış sayılması ve ek ders ödenmesi gerekirken ödeme yapılmadığı, Milli Eğitim Bakanlığının esnek çalışma usul ve esaslarının mali ve özlük hakların saklı olduğunu düzenlediği, dava konusu işlemin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ders görevinin yapılmış sayılacağı haller başlıklı maddesine aykırı olduğu ve söz konusu kurul kararında genel idari izin veya öğrenci izinleri nedeniyle fiilen yapılamayan eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılmış sayılacağı ve ücretlerinin ödeneceğinin güvence altına alındığı, bu nedenle dava konusu düzenleyici işlemin Kamu Hakem Kurulu kararını işlevsiz hale getirdiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinde çalışma saatlerinin hafta sonlarını da kapsayacak şekilde düzenlenmesinin hukuki bir karşılığının bulunmadığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. maddesine göre memurların haftalık çalışma süresinin genel olarak 40 saat olduğu ve bu sürenin Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlendiği, farklı çalışma sürelerinin ancak kanun, özel kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenebileceği, dolayısıyla yönerge düzeyindeki bir düzenlemenin bu anlamda hukuki bir geçerliliğinin olmadığı; aynı Kanunun 176. maddesinde normal çalışma saatleri ve günlerinde yerine getirilen ders görevleri için farklı, yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günlerinde yerine getirilen ders görevleri için farklı ek ders ücreti gösterge rakamları belirlenmesinin, cumartesi ve pazar günlerinin öğretmenler bakımından tatil olarak belirlendiğinin bir göstergesi olduğu; Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun ilgili kararında geçen "ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin görevlerini yapmış sayılacakları" hükmünün, ders görevinin yapılmış sayılacağı günlerin hafta içi çalışma günleri olduğunu ifade ettiği, cumartesi ve pazar günlerinin zaten 657 sayılı Kanunda tatil olarak düzenlendiği, bu nedenle o günlere rastlayan genel idari izinlere bağlı olarak ayrıca tatil edilmelerinin söz konusu olamayacağı, cumartesi ve pazar günleri için de genel idari izin uygulanmasının amaçlanması halinde, hükümde "iş günlerinde" ibaresine yer verilmesine gerek duyulmayacağı, bu çerçevede, bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin, Covid-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği süreçte cumartesi ve pazar günlerine denk gelen ders görevlerini yapmış sayılmamalarının, söz konusu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına aykırılık teşkil etmediği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'ÜN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kısmen kabulüyle, Daire kararının; dava konusu bireysel işlemin, dayanağı Genel Yazı'nın "Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile" ibaresinin ve davacının yoksun kaldığı mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi talebi bakımından davanın reddine dair kısımlarının bozulması; temyiz isteminin diğer kısımları ise reddedilerek Daire kararının bu kısımlarının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

COVID-19 salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün ... tarih ve ... sayılı işlemiyle; 06-10 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanması planlanan ikinci ara tatilin 16-20 Mart 2020 tarihlerine alınmasına, 23-27 Mart 2020 tarihlerinde ise uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmiştir. Bu süreçte eğitim kurumları tatil edilmiş, yönetici ve öğretmenlere genel idari izin verilmiştir. Ayrıca, 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında mesleki çalışmalar yapılmış sayılarak öğretmenlerin 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılmalarına, 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında ise üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders ve varsa ek ders görevlerini yerine getirmiş sayılmalarına karar verilmiştir.

Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı işlemiyle; 16-27 Mart 2020 tarihleri arasındaki tatil süresinin 30/04/2020 tarihine kadar uzatılmasına, bu süreçte uzaktan eğitimin devam etmesine, öğretmenlerin esnek çalışma esasları çerçevesinde uzaktan eğitime devam etmek kaydıyla genel idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Aynı işlemle, idari izinli sayılan öğretmenlerin bu süreçte üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders ve ek ders görevlerini yerine getirmiş sayılmalarına hükmedilmiştir. Ancak, işlemin 2. maddesi uyarınca cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi günlerdeki ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmayacağı; bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Davacı, Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi'nde teknoloji ve tasarım dersi öğretmeni olarak görev yapmakta olup, Mart 2020-Haziran 2020 tarihleri arasında ek ders ücreti ödenmediği gerekçesiyle başvuruda bulunmuştur. İlkadım Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ... tarih ve ... sayılı işlemiyle, cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri için ödeme yapılmayacağı gerekçesiyle başvurusu reddedilmiştir. Bunun üzerine davacı, başvurunun reddine ilişkin işlemin ve dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün ... tarih ve ... sayılı işleminin 2. maddesinde yer alan; "Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi günler dahil olmak üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılması" ibaresinin iptali ile yoksun kaldığı mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

.

22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde;

"COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.

Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.

Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır." düzenlemesine,

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi'nin "Eğitim Etkinlikleri" başlıklı 15. maddesinde ise; "(1) BİLSEM'de eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) BİLSEM'de gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim etkinlikleri öğrencinin örgün eğitim gördüğü saatler dışında hafta içi ve/veya hafta sonu olacak şekilde planlanır.

ç) Eğitim ve öğretim etkinlikleri eğitim ve öğretim yılı içerisinde Bakanlıkça hazırlanan ortak yıllık çalışma takvimine göre yürütülür. Ayrıca yarıyıl ve yaz tatillerinde yaz okulu, kış okulu ve öğrenci kampları düzenlenebilir. Eğitim ve öğretim yılı içindeki her dönem sonunda BİLSEM müdürlüğünce hazırlanacak değerlendirme raporları Bakanlığa gönderilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Öte yandan, Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

26/03/2020 tarih ve E.5906495 sayılı Genel Yazı'nın "hafta içi günler dahil olmak üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılması" ibaresi yönünden:

Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu kararının, uyuşmazlık konusu Genel Yazı'nın "hafta içi günler dahil olmak üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılması" ibaresi yönünden davanın reddine ilişkin kısmı, aynı gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın anılan kısımının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

26/03/2020 tarih ve E.5906495 sayılı Genel Yazı'nın "Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile" ibaresi ile davacının yoksun kaldığı mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi talebi yönünden:

Dava, COVID-19 salgını nedeniyle alınan idari izin tedbirleri sırasında, davacının Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) hafta sonuna denk gelen ek ders görevlerine ilişkin ücretlerinin ödenmemesi ve bu uygulamaya dayanak teşkil eden Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2020 tarihli ve 5906495 sayılı Genel Yazısı'nın 2. maddesindeki ilgili ibarenin iptali istemine ilişkindir.

İlgili mevzuat incelendiğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı BKK) uyarınca, öğretmenlere ek ders ücreti ödenebilmesinin temel kuralının, görevin fiilen yapılması olduğu anlaşılmaktadır. Ancak aynı Karar'ın 16. maddesi ve 25. maddesi, belirli durumlarda görevin yapılmış sayılacağını da hüküm altına almıştır.

COVID-19 salgını sürecinde kamu çalışanlarına yönelik tedbirler kapsamında yayımlanan 22/03/2020 tarihli ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan veya idari izinli sayılan personelin, bu sürelerde istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağını ve mali/sosyal haklarının saklı olduğunu açıkça belirtmiştir. Bu genel ilke, salgın gibi mücbir sebeplerle çalışılamayan dönemlerde kamu görevlilerinin hak kaybına uğramasını önlemeyi amaçlamaktadır.

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin diğer düzenleme de Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/08/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararı'dır. Bu Kararın Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna ilişkin bölümünün 2. maddesi, "ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle" eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin, bu sürelerde üzerlerindeki aylık karşılığı ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılacaklarını hükme bağlamıştır. Bu düzenlemenin amacı, genel idari izin durumlarında öğretmenlerin ek ders ücreti kayıplarını engellemektir.

Davacının görev yaptığı Bilim ve Sanat Merkezlerinin işleyişini düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi'nin 15. maddesi, bu merkezlerdeki eğitim etkinliklerinin "öğrencinin örgün eğitim gördüğü saatler dışında hafta içi ve/veya hafta sonu olacak şekilde planlanacağını" belirtmektedir. Bu durum, BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenler için hafta sonu çalışmalarının, ders programları ve görev tanımları gereği olağan "iş günü" niteliğinde olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında geçen "iş günleri" ifadesinin, sadece hafta içi günlerini değil, BİLSEM gibi kurumların çalışma düzeni gereği hafta sonuna denk gelen ve öğretmenlerin müfredat kapsamında ders görevi yürüttüğü günleri de kapsayacak şekilde yorumlanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, davaya konu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2020 tarihli Genel Yazısı'nın 2. maddesinde yer alan "...Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri... yapılmış sayılmaması..." şeklindeki düzenleme, üst hukuk normu niteliğindeki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile çelişmektedir. Zira bu düzenlemeler, idari izinli sayılan personelin mali haklarının korunacağını ve görevlerini yapmış sayılacaklarını genel bir ilke olarak benimsemiştir. Ayrıca, BİLSEM gibi kurumlarda hafta sonu ders görevi yapan öğretmenler ile hafta içi ders görevi yapan öğretmenler arasında, genel idari izin nedeniyle görevin yapılamadığı bir dönemde, sadece görevin denk geldiği gün farklılığına dayanarak ayrım yapılması, Anayasa'nın 10. maddesinde güvence altına alınan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Hafta sonu çalışmasının BİLSEM öğretmenleri için olağan bir çalışma düzeni olduğu gözetildiğinde, bu öğretmenlerin idari izin süresince hafta sonu görevlerini yapmış sayılmaması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

Sonuç olarak, davaya konu Genel Yazı'nın 2. maddesindeki "Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile" ibaresinin, BİLSEM'de görev yapan öğretmenler yönünden üst hukuk normlarına ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, anılan ibarenin BİLSEM'de görev yapan öğretmenler yönünden iptali gerekmektedir.

Öte yandan, hukuka aykırı olduğu tespit edilen düzenleyici işlem hükmüne dayanılarak tesis edilen ve davacının Mart 2020-Haziran 2020 döneminde Cumartesi ve Pazar günlerine rastlayan ek ders görevlerine ilişkin ücret talebini reddeden İlkadım Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 14/08/2020 tarihli işlemi de bu nedenle hukuka aykırıdır. Davacının hukuka aykırı işlem nedeniyle yoksun kaldığı mali haklarının, davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece ödenmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine,

2. Danıştay Onikinci Dairesinin 25/04/2023 tarih ve E:2020/4173, K:2023/2183 sayılı kararının, dava konusu ... tarih ve ... sayılı bireysel işlem ve dayanağı 26/03/2020 tarih ve E.5906495 sayılı Genel Yazı'nın "Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile" ibaresi ile davacının yoksun kaldığı mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi talebi bakımından davanın reddine ilişkin kısımlarının BOZULMASINA,

3. Anılan kararın, 26/03/2020 tarih ve E.5906495 sayılı Genel Yazı'nın "hafta içi günler dahil olmak üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılması" ibaresi bakımından davanın reddine ilişkin kısmının ONANMASINA,

4. Kesin olarak, 05/03/2025 tarihinde, bozulan kısım yönünden oyçokluğu, onanan kısım yönünden oybirliği ile karar verildi.



KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın, dava konusu ... tarih ve ... sayılı bireysel işlem ve dayanağı 26/03/2020 tarih ve E.5906495 sayılı Genel Yazı'nın "Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile" ibaresi ile davacının yoksun kaldığı mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi talebi bakımından davanın reddine ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun olduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bu kısımlarının bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin bu yönden de reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, kararın bu kısmına katılmıyoruz.



