Ak Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanının ölümünde 1 tutuklama

Öte yandan Eren Tunçel'in, Dokuzdeğirmen köyü muhtarı Hüseyin Tunçel'in oğlu olduğu ve AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

Cenaze namazına Tunçel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Cumayeri Kaymakam Vekili Taha Furkan Sönmezel, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Fazlı Koç ve vatandaşlar katıldı.

