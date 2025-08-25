2 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Dün, Bozdağ Mahallesi'nde N.G (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil ile Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet çarpışmış, kazada, motosikletteki Hilya Koçyiğit olay yerinde, sürücü eşi Bayram Koçyiğit (67) ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden Hilya ve Bayram Koçyiğit çiftinin cenazeleri yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net