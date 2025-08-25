2 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklette hayatını kaybeden çift için cenaze töreni düzenlendi.
Bozdağ Mahallesi'nde motosikletteki Hilya ve Bayram Koçyiğit çiftinin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.G'nin (35), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Ödemiş Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.
Kazada hayatını kaybeden Hilya ve Bayram Koçyiğit çiftinin cenazeleri yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü.
Cumhuriyet Camisinde, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri Karaağaç Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi.
- Kaza
Dün, Bozdağ Mahallesi'nde N.G (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil ile Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet çarpışmış, kazada, motosikletteki Hilya Koçyiğit olay yerinde, sürücü eşi Bayram Koçyiğit (67) ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Koçyiğit çiftinin Manisa'nın Salihli ilçesinden Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ne motosikletle gezmeye geldikleri öğrenilmiş, otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.