Baba ve 11 yaşındaki oğlunu tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

Polis ekipleri, 26 Ağustos'ta olayda kullanıldığı değerlendirilen otomobili ve içindeki tabancayı Çatalhüyük Mahallesi'nde bulmuş, zanlı Hıdır A, saklandığı bir mısır tarlasında gözaltına alınmıştı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde 25 Ağustos'ta baba M.K. (33) ile oğlu S.K'nin (11) içinde bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş, baba M.K. olay yerinde, ağır yaralanan çocuk ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Hıdır A'nın emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

