Adli Olaylar

Baba ve 11 yaşındaki oğlunu tabancayla öldüren zanlı yakalandı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde araca düzenlediği silahlı saldırıyla 1'i çocuk 2 kişiyi öldüren zanlı, saklandığı mısır tarlasında yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
26 Ağustos 2025 23:18, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 23:33
Baba ve 11 yaşındaki oğlunu tabancayla öldüren zanlı yakalandı

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde baba M.K. (33) ile oğlu S.K'nin (11) içerisinde bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile silahlı saldırıda bulunulan Hıdır A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen otomobili ve içindeki tabancayı ele geçirdiği Çatalhüyük Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İhbarları da değerlendiren ekipler, zanlıyı saklandığı bir mısır tarlasında gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

