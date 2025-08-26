'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma

Konya Meram Devlet Hastanesi'ne göz muayenesi için giden bir kadın, doktor H. H. U. tarafından muayene edilmedi.

Görüntülerde, doktorun "Ben hasta seçiyorum. Teşhircileri muayene etmiyorum" dediği yer aldı.

Muayene için doktora giden bir kadının kaydettiği görüntülerlerde doktorun "teşhirci" iddiasıyla genç kadını odasından kovduğu görüldü.

Soruşturma başlatıldı



Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Konya Valiliği ise söz konusu olayla ilgili "Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği." yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." çıklamasını yaptı.