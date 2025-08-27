CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 10262

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslardın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

26 Ağustos 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara geçici 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 28- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Devlet Arşivleri Başkanlığında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi kapsamında istihdam edilmekte olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içinde yazılı olarak başvuranlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi iş günü içinde görev yaptıkları birimde halen yürüttükleri işleri yapmak üzere, sınav şartı aranmaksızın Devlet Arşivleri Personeli ünvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna atanır.

Bu şekilde ünvanı değişen personelin Sözleşmeli Personel ünvanında geçirdiği hizmet süreleri Devlet Arşivleri Personeli ünvanında geçmiş sayılır.

Bu maddeye göre atananların önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlannda iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Birinci fıkra kapsamında bulunan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte doğum, evlat edinme, askerlik, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi sebepleriyle görevi başında bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar, usulüne ve süresine uygun şekilde yeniden istihdam edilmek üzere talepte bulundukları tarihten itibaren otuz gün içinde atanır.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 29- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilip Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığmın Aile Sosyal Destek Programı kapsamında halen çalışmakta olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, ilgili mevzuatında belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla, bu Esaslarda öngörülen sınav şartı aranmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre Aile Sosyal Destek Personeli pozisyonlarına atanır.

Birinci fıkra kapsamında bulunan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için başvuru süresi, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

Bu maddeye göre atananların önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınır. Bunların Aile Sosyal Destek Programı kapsamında sürekli işçi kadrolarında geçen hizmet süreleri atandıktan pozisyonlarda geçmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yüıürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.