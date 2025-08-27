15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
Batman'da yaşayan 15 yaşındaki Ömer Çoban, çöplerin yanında bulduğu yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerindeki altınları emniyete teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 07:27, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 07:42
Geçimini hayvancılıkla sağlayan dayısının yoğurtlarını satarak ailesine destek olan 15 yaşındaki Ömer Çoban, eve dönerken yol kenarında altın dolu bir poşet fark etti.
İçinde yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık altın bulunan poşeti hiç vakit kaybetmeden polis ekiplerine teslim eden Çoban, duyarlı davranışıyla kentte takdir topladı.
Mahalle sakinleri, genç yaşına rağmen gösterdiği dürüstlükten dolayı Ömer'i tebrik ederek örnek davranışının herkese ders niteliğinde olduğunu söyledi.