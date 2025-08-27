Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi mevkiinde Oğuzhan Ç. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden Galip E'nin yönetimindeki hafif ticari araçla, ardından da akaryakıt istasyonundan anayola çıkan Arif S'nin kullandığı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı taksi sürücüsü ambulansla, otomobilde bulunan Kerem İ. ise polis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü olan Oğuzhan Ç'nin ise kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi için başvurduğu öğrenildi.

Hastanede yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen Oğuzhan Ç'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 15 bin 900 lira da idari para cezası uygulandı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında alkollü sürücünün tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı bildirildi.

Ayrıca, zincirleme trafik kazası da akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



