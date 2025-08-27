SOLOTÜRK'ten Başkent'te prova uçuşu
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Ankara'da çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Ankara Valiliği, 30 Ağustos törenleri öncesi prova uçuşu yapılacağını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 13:25, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 13:26
Valilikten yapılan açıklamada, SOLOTÜRK'ün şehir merkezinde iki gün prova ve gösteri uçuşu düzenleyeceği kaydedildi. Açıklamada, çevre tanıma ve prova uçuşlarında oluşabilecek yüksek sese dikkat çekildi.
Ankaralılar, planlı uçuşlardan tedirgin olmamaları konusunda uyarıldı.
"30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Ankara'da Aşağıdaki Programa Göre SoloTürk Keşif, Prova ve Gösteri Uçuşları Yapılacaktır.
Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur."