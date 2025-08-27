Dışişleri kaynakları: Netanyahu suçlarını örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterek, "Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır." açıklamasında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 14:26, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 14:27
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir.
Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır.
Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz."