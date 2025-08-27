MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

MKE eski yönetim kurulu başkanlarından İsmet Sayhan, İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen Selahattin Yılmaz'ın elebaşı olduğu iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 23 Ağustos Cumartesi gecesi Ankara'daki evinde gözaltına alınmış ve polis nezaretinde İstanbul'a getirilmişti. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayalı olarak çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'a yönelik 'suikast hazırlığı' iddiası ile birlikte savunma sanayi sırlarının sızdırılması ve 'casusluk' iddiası ile suçlanan Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya çekildi. Gözaltına alındığı sırada ev ve işyerindeki aramalarda "delil" niteliğinde belge ve dokümanların ele geçirildiği Sayhan, emniyette ki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılıktan tutuklama talep edilmişti

Savcılıkta ifade veren Sayhan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma ve hile ile alma' suçundan 'tutuklama' talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen İsmet Sayhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.