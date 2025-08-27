TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Eğitim

VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün hayır hizmetlerinden faydalanan öğrenciler, 5 Eylül'e kadar, hazırlanan alandan istedikleri kırtasiye malzemelerini mağazadan alışveriş yapar gibi seçebilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 16:02, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 16:06
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Vakfın hayır hizmetlerinden faydalanan ve ilkokulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için "mağaza konseptli" kırtasiye desteği projesini başlattı.

Proje kapsamında Vakıf Eserleri Müzesi Sergi Salonu'nda 5 Eylül'e kadar öğrenciler hazırlanan alandan istedikleri kırtasiye malzemelerini mağazadan alışveriş yapar gibi seçebilecek.

"Kırtasiye desteğiniz bizden, okumak sizden" sloganıyla hayata geçirilen projeyle, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere destek olmak amaçlanıyor.

VGM Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, projeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, hayır hizmetlerinden faydalanan özellikle öksüz ve yetim çocuklara yönelik başlattıkları projeyle, ilkokula yeni başlayacak ve ilkokulda öğrenim gören öğrencilere destek verdiklerini söyledi.

- 550 öğrenci programa dahil edildi

Çocukların okula başladıkları ilk günde yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak amacıyla kırtasiye desteği sunduklarını belirten Bahçecik, "Tabi bu desteği sunarken kardeşlerimize kendini bir kırtasiye mağazasında hissetmeleri amacıyla belirli zaman aralıkları tanıyoruz. Buraya geliyorlar istedikleri çantayı, suluğu, kalemi, defteri kendileri gönüllerince seçiyorlar." dedi.

Kırtasiye desteğinin yanı sıra yıl boyunca sosyal yardım alan ailelere kuru gıda ve muhtaç maaşı desteği sağladıklarını da aktaran Bahçecik, "Hayır hizmetleri noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ailelerimizin yanındayız ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bahçecik, bu yıl Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak 550 öğrencinin kırtasiye desteğinden yararlanacağını, hayırseverlerin katkısıyla bu sayının artabileceğini de söyledi.

Kültür ve Turizm Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksoy'a teşekkür eden Bahçecik, projeyi daha da büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

