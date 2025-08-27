Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?

2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda yapılan değişiklikleri ve devam eden kazanımları derledik.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 19:46, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 19:56
Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?

2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme, 27 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda mutabakata varılan madde sayısı toplam 40'dır.

Bunlardan yirmi dokuzu geçmişten gelen kazanımlar olarak aynen korunmuştur. Sekiz maddede, mevcut kazanımlarda artış sağlanmış veya süresi uzatılmıştır.

Bununla birlikte, üç maddelik yeni kazanımlar elde edilerek toplu sözleşmede metnine işlenmiştir.

