Cevdet Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolara yaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi 2025 yılı Ağustos ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sanayimiz Türkiye'nin büyüme motoru"

İSO'nun 24 bini aşkın üyesiyle sanayi üretiminin üçte birinden fazlasını gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, "Toplam katma değerin yüzde 36'sını sağlayan, sanayi istihdamının yüzde 30'una yakınını karşılayan İSO, Türkiye ihracatının da üçte birini sırtlıyor." ifadelerini kullandı.

OVP güncellemesi geliyor

Orta Vadeli Program (OVP) güncelleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yılmaz, programın üç temel başlık altında yenilendiğini açıkladı: makro ekonomik göstergeler, bütçe büyüklükleri ve yapısal reformlar.

"Türkiye dünyada 17'nci büyük ekonomi"

Son 22 yılda Türkiye'nin yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüyerek dünya ortalamasının üzerinde bir performans sergilediğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"2024 yılı itibarıyla milli gelirimiz 1,3 trilyon doları aştı. Bu yıl ikinci çeyrek rakamlarımız tam çıkmasa da 1,5 trilyon dolara yakın bir büyüklük bekliyoruz. 2002'de 230 milyar dolardan bugün 1,5 trilyon dolara gelmiş durumdayız."

Deprem harcamaları 100 milyar doları aşacak

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarına değinen Yılmaz, bugüne kadar 70 milyar doların üzerinde harcama yapıldığını, tamamlandığında bu tutarın 100 milyar doları aşacağını söyledi. Yıl sonuna kadar 450 bin konutun teslim edileceğini belirtti.

Enflasyonda yıl sonu hedefi: 20'li rakamlar

Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Yıl sonunda 20'li rakamlardan bahsedeceğiz. Bunu teknik olarak görüyoruz." dedi.

Sanayide yeşil dönüşüm vurgusu

İklim Kanunu kapsamında emisyon ticaret sistemi kurulacağını açıklayan Yılmaz, Avrupa'nın alacağı karbon vergilerinin Türkiye'de kalacağını, bu fonun sanayinin yeşil dönüşümüne aktarılacağını ifade etti.

"2026'da yüksek gelirli ülkeler ligine adım atacağız"

Kişi başına gelirin geçen yıl 15 bin 500 dolar olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu yıl 17 bin dolar civarında bir gelir beklendiğini dile getirdi. 2026'da Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçmesini hedeflediklerini belirtti.

"Sanayiciye seçici destek sürecek"

Tekstil, deri ve mobilya gibi alanlarda destek programlarının sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, YTAK ve HIT30 gibi projelerle yüksek teknolojili yatırımlara uzun vadeli, düşük faizli finansman sağlandığını söyledi.