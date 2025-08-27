Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma

Soruşturma sürecinde Güney'in makam odasında yapılan aramada, Beyoğlu Belediyesi'nin geçmiş dönem ihalelerine ilişkin bilgi notu niteliğinde belgeler ele geçirildi. Belgelerin incelenmesinin ardından söz konusu ihaleler hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

