Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in odasında bulunan eski ihalelere ilişkin belgeler üzerine, yeni bir soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 21:45, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 21:47
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
Soruşturma sürecinde Güney'in makam odasında yapılan aramada, Beyoğlu Belediyesi'nin geçmiş dönem ihalelerine ilişkin bilgi notu niteliğinde belgeler ele geçirildi. Belgelerin incelenmesinin ardından söz konusu ihaleler hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.