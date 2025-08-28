Dükkandaki kuyuda ceset bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Fatih'te inşaat malzemeleri satılan dükkandaki kuyuda erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 21:51, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 22:04
Sedat Dereli'nin (43) cesedinin dün Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesi'nde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerindeki kuyuda bulunmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler A.C.K. ve babası Ş.K'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.