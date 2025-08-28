'Namusunu temizledim' diyerek ev sahibini bıçaklayan çocuk tutuklandı

Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabında Fazla Bekleniyor
Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabında Fazla Bekleniyor
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Namusunu temizledim' diyerek ev sahibini bıçaklayan çocuk tutuklandı

Erzurum'da annesini rahatsız ettiği iddiasıyla kiracısı oldukları ev sahibini bıçakla ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 16:14, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 16:15
Yazdır
'Namusunu temizledim' diyerek ev sahibini bıçaklayan çocuk tutuklandı

Yakutiye ilçesi Emin Kurbu Mahallesi Libya Caddesi üzerindeki bir otelde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre E.A., Erzurum'da yaşayan annesinin ev sahibi L.B. (85) tarafından uzun süredir rahatsız edildiğini öğrendi. Bunun üzerine şahsın işlettiği otele giden E.A., ev sahibine yanında getirdiği bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan ev sahibi L.B. ağır yaralandı. Olayın ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ev sahibi şahsın tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bıçaklama sonrası olay yerinden kaçan E.A., dün akşam saatlerinde Cinayet Büro ve Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alınmıştı.

E.A. bugün sevk edildiği Çocuk Adalet Merkezi'nde savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber