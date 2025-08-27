Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Ekonomi

Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif

Anadolu Üniversitesi'nin 2026-2028 dönemi banka maaş promosyonu ihalesinde 8 banka yarıştı. İhalede teklifler 40 bin TL'den başlayarak 17 oturum sonunda 110 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Nihai kararı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in vereceği açıklandı. Öte yandan üniversitede 4 bin 772 personel bulunuyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 23:10, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 23:12
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif

Eskişehir'de 8 bankanın katılım sağladığı Anadolu Üniversitesi 2026-2028 dönemi banka maaş promosyonu anlaşması için en yüksek 110 bin 500 TL'lik teklif sunuldu.

Anadolu Üniversitesi personelinin 1 Ocak 2026-31 Aralık 2028 tarihleri arasındaki maaş, ücret, ek ders, sınav, mesai, ikramiye, katkı payı ve benzeri ödemelerini kapsayan 3 yıl süreli banka promosyon ihalesi için program düzenlendi. Program, saat 14.30'da Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonu'nda başladı. Teklif vermeleri yönünde davet edilen 21 bankadan 8'i ihaleye katılım sağladı.

TEKLİFLER 40 BİN TL İLE BAŞLADI, 110 BİN 500 TL KAPANDI

Düzenlenen programda bankaların yazılı olarak sunduğu teklif dosyaları üniversite yetkilileri tarafından incelendi. Bu tekliflerin salonda sesli olarak okunmasının ardından pazarlık sürecine geçildi. İhalede teklifler en düşük 40 bin TL, en yüksek 65 bin TL ile başladı. Toplam 17 oturum süren ihale programı, bir bankanın verdiği 110 bin 500 TL'lik teklifle sona erdi. Anadolu Üniversitesi yetkilileri, komisyon olarak değerlendirmede bulunacaklarını ve son kararı Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in vereceğini açıkladı.

Üniversitenin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan programa bankaların Eskişehir şube yetkilileri, çalışan temsilcileri, sendikalar, Anadolu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ile Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri katılım sağladı.

ÜNİVERSİTENİN 4 BİN 772 PERSONELİ BULUNUYOR

Öte yandan Anadolu Üniversitesi'nde güncel olarak 4 bin 772 personel ile yaklaşık 22 bin örgün ve 1 milyon açık öğretim öğrencisi bulunuyor.

