DGS Tercih Kılavuzu Yayımlandı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını
Tarihi komisyon 7. kez toplanıyor
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
İdari Uygulamalar

Marketlere doğrudan alım zorunluğu geliyor

Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve fiyatlarında üretici ile tüketici arasındaki farkı azaltmayı amaçlayan Hal Kanunu taslağını kamuoyu görüşüne açtı. Taslak, üretici örgütlerine bedelsiz yer tahsisini öngörürken, marketlerin sebze ve meyvelerin belirli bir bölümünü doğrudan üreticiden almasını zorunlu kılıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 07:43, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 07:44
Yazdır
Ticaret Bakanlığı'nın kamuoyu görüşüne açtığı Hal Kanunu taslağıyla, sebze-meyve fiyatlarında üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının düşürülmesi hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakanlık açıklamasında, mevcut Hal Kanunu'nun 2012'den bu yana çeşitli tarihlerde revize edildiği, ancak uygulamada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yeni düzenleme ihtiyacı doğduğu belirtildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aracılık maliyetlerini düşürerek vatandaşların daha uygun fiyatla ürün alabilmesini hedeflediklerini söyledi.

Marketlere yüzde 20 doğrudan alım şartı

Taslağa göre, üretici örgütleri kira, arsa, depolama ve nakliye desteğiyle desteklenecek. Belirli nitelikteki marketler, satışa sundukları sebze ve meyvelerin en fazla yüzde 20'sini doğrudan üretici veya üretici örgütlerinden temin edecek. Bu yükümlülüğe uymayan perakendecilere her yıl için 50 milyon TL idari para cezası uygulanacak.

Aracı maliyetlere sınırlama, cezalarda artış

Aynı hal içinde komisyoncular arasında mal devri ve satışı yasaklanırken, piyasayı manipüle eden, malları stoklayan veya fiyatları yükseltmeye yönelik hareket edenlere verilen 177 bin TL'lik idari para cezası 1 milyon TL'ye çıkarılacak. Ayrıca, bozulmuş ürünlerin çöpe veya uygunsuz alanlara dökülmesi halinde 200 bin TL ceza uygulanacak.

1 Ekim sonrası Meclis gündeminde

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemenin, Meclis'in 1 Ekim'de açılmasının ardından yasalaştırılması planlanıyor.

