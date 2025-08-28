Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar düşerken, Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Türkiye genelinde hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos 2025 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, İstanbul ve birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşırken, 5 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Hangi illerde sağanak var?
Bugün Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
Meteoroloji'nin raporuna göre, Marmara ve Ege'nin kuzey kesimlerinde rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli esecek. İç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu
İstanbul: 22°C / 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Ankara: 16°C / 29°C - Az bulutlu ve açık
İzmir: 22°C / 35°C - Az bulutlu ve açık
Bölgelere göre; il il hava durumu tahminleri
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Isparta ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 26°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Artvin ve Rize kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS 11°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık