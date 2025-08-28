Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 15 kişi yakalandı
Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 15 hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 1 ila 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.