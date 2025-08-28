İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabında Fazla Bekleniyor
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını
Tarihi komisyon 7. kez toplanıyor
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Balıkçılar yeni av sezonundan umutlu

Av yasağı 1 Eylül'de sona erdiğinde "Vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açılmayı bekleyen balıkçılar, bol ve bereketli av sezonu geçirmeyi ümit ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 11:39, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 12:10
Balıkçılar yeni av sezonundan umutlu

Denizlerde av yasağı nisan ayında başlarken balıkçı teknelerinde yeni av sezonuna az süre kala hareketli günler yaşanıyor.

Samsun'da Canik, Dereköy ve Yakakent balıkçı barınaklarında demirleyen balıkçılar, sıcak havaya rağmen ağlarının onarım ve bakım işlemlerini sürdürüyor. İlmek ilmek işledikleri ağları düzenli şekilde toplayarak teknelerine yükleyen balıkçılar, yasakların sona ereceği 1 Eylül için gün sayıyor.

Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şevket Keşkekçi, 2025-2026 av sezonu öncesinde balıkçıların hazırlıklarını artık tamamlamaya başladıklarını söyledi.

Hazırlıkların son aşamasına geldiklerini anlatan Keşkekçi, "Pazar günü 'Vira bismillah' diyeceğiz. Av araçlarını, teknelerin bakımlarını tamamladık. Dereköy Balıkçı Barınağı'nda 175 tekne var. Bunların 95'ini bakımlarını tamamlayarak suya indirdik. Amatör olarak da yaklaşık 50'ye yakın tekne burada bulunuyor. Burası Samsun'un en büyük balıkçı barınağıdır." dedi.

"Palamuttan yine de umutluyuz"

Keşkekçi, geçen sezon palamut avının çok bereketli geçtiğini dile getirdi.

"Son 50 yılın en iyi palamut avı sezonunu geçen yıl geçirdik." diyen Keşkekçi, şunları söyledi:

"Bu sene veriler daha az olacağını gösteriyor ama palamuttan yine de umutluyuz. Bu yıl hamsiden çok büyük bir beklentimiz var. Şu an denizde hamsi verileri iyi gözüküyor. İstavrit ve mezgit avı da iyi geçecek diye umut ediyoruz. Hamsi avının iyi geçeceğini kıyı balıkçılarından anlıyoruz. Bu aylarda liman içlerine kadar hamsi gelmeye başladı. Bu da bize denizde bol hamsi varlığının olduğunu gösteriyor."

"Bu sene istavrit ve hamsiden yana umudumuz var"

Mesut Karaduman da 6 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, "İstavrit için ağları ayarlıyoruz. Bu sene istavrit ve hamsiden yana umudumuz var. Sezonun bol ve bereketli geçmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını ifade eden Yunus Kıyak da ağların bakımının yapılmaması halinde parçalanabildiğini, masraflı olmasına rağmen bu bakımı her sene mutlaka yaptıklarını söyledi.

Kıyak, "Sezonun açılmasına kısa bir süre kaldı. Bu sene umudumuz hamsi. Palamut bu yıl olmayacak gibi gözüküyor." dedi.

Ahmet İpek de 14 yaşından beri balıkçılık yaptığını ifade ederek, "İstavrit avına hazırlık yapıyoruz. Ağları ona göre ayarlıyoruz ama bu yıl hamsinin bol olacağını düşünüyoruz." dedi.


