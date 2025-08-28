MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında güncel konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün ardından söz alan kaynaklar, özellikle Suriye'deki son duruma ve bu yıl Kara Harp Okulu'nda tek bir törenle yapılacak mezuniyet merasimine dair kamuoyunda dolaşan spekülasyonlara açıklık getirdi.

Toplantıda ayrıca Marmara Denizi'nde tespit edilen iş insanı Halit Yukay'ın naaşının çıkarılması için başlatılan kurtarma çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Suriye'de İstikrar ve İşbirliği Vurgusu

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine büyük önem verdiğini belirterek, ülkenin merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inandığını dile getirdi. Suriye hükümetinin etnik ve mezhepsel gruplara eşit mesafede yaklaşma çabalarını sürdürdüğü ifade edilirken, Suriye'deki istikrarın Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.

Bu bağlamda, 13 Ağustos 2025 tarihinde imzalanan "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" çerçevesinde, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi verildi. Suriye'nin talepleri doğrultusunda kurulması planlanan eğitim merkezlerine Türkiye'nin destek sağlayacağı belirtilirken, Ankara'nın Şam yönetiminin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbiri destekleyeceği yinelendi.

Harp Okulları Mezuniyet Törenine Dair Spekülasyonlara Yanıt

Bakanlık, bu yılki Harp Okulları mezuniyet törenlerinin neden Kara Harp Okulu'nda tek bir törenle yapılacağına dair soruları da cevapladı. Kamuoyunda gündeme gelen çeşitli iddiaları yalanlayan bakanlık kaynakları, düzenlemelerin arkasındaki nedenleri ve törenin detaylarını paylaştı.

Neden Tek Bir Tören? : 2025 yılı Harp Okulları Mezuniyet Töreni 'nin, Cumhurbaşkanı'nın 31 Ağustos 'taki yurt dışı seyahati nedeniyle, Kara Harp Okulu'nda ortak bir törenle icra edileceği açıklandı.

: 'nin, Cumhurbaşkanı'nın 'taki yurt dışı seyahati nedeniyle, Kara Harp Okulu'nda ortak bir törenle icra edileceği açıklandı. Öğrenciler Akşamları Uzaklaştırılıyor mu? : Mezun olacak askeri öğrencilerin 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu'na katıldıkları ve 18-29 Ağustos tarihleri arasında provaların törenin yapılacağı saatte gerçekleştirildiği belirtildi. Provalar sonrasında öğrencilere, ihtiyaçları doğrultusunda 19.00-23.30 saatleri arasında günlük izin verildiği ve dileyen öğrencilerin dışarı çıkabildiği, istirahat etmek isteyenlerin ise okulda kalabildiği ifade edildi.

: Mezun olacak askeri öğrencilerin tarihinde Kara Harp Okulu'na katıldıkları ve tarihleri arasında provaların törenin yapılacağı saatte gerçekleştirildiği belirtildi. Provalar sonrasında öğrencilere, ihtiyaçları doğrultusunda saatleri arasında günlük izin verildiği ve dileyen öğrencilerin dışarı çıkabildiği, istirahat etmek isteyenlerin ise okulda kalabildiği ifade edildi. Provalar 28 Ağustos'ta mı Bitiyor? : Provaların 28 Ağustos 'ta sonlandırılıp öğrencilerin okuldan uzaklaştırılacağı iddialarının doğru olmadığı, genel provanın 29 Ağustos günü icra edileceği ve provaların 18-29 Ağustos tarihleri arasında günlük olarak devam ettiği belirtildi.

: Provaların 'ta sonlandırılıp öğrencilerin okuldan uzaklaştırılacağı iddialarının doğru olmadığı, genel provanın günü icra edileceği ve provaların tarihleri arasında günlük olarak devam ettiği belirtildi. Aile Katılımları Sınırlı mı? : Kara Harp Okulu tören alanının kapasitesinin 4000'den 6000'e çıkarıldığı ve toplam 1405 öğrenci nin mezun olacağı göz önüne alınarak, her mezun için dört aile ferdi kontenjanı verildiği açıklandı. Ayrıca, ailelerin girişinin hızlı ve güvenli olması için davetli kimlik bilgilerinin sisteme yüklendiği ve barkod sistemi kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

: Kara Harp Okulu tören alanının kapasitesinin çıkarıldığı ve toplam nin mezun olacağı göz önüne alınarak, her mezun için dört aile ferdi kontenjanı verildiği açıklandı. Ayrıca, ailelerin girişinin hızlı ve güvenli olması için davetli kimlik bilgilerinin sisteme yüklendiği ve barkod sistemi kullanılacağı bilgisi paylaşıldı. Tören Sonrası Ailelerle Görüşülmeyecek mi?: Tören bitiminde mezun teğmenlerin aileleriyle buluşma yerlerinin planlandığı, bu yerlerin posterlerle süslendiği ve ailelerin öğrencilerle fotoğraf çekebileceği, vakit geçirebileceği ifade edildi. Ayrıca bu alanlarda ailelere ikramlarda bulunulacağı belirtildi. Tören sırasında ailelerin cep telefonlarının da toplanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Bakanlık, bu düzenlemelerin törenin işleyişini kolaylaştırmaya yönelik olduğunu ve yanlış bilgiler içeren iddiaların TSK'nın itibarını zedeleme amacı taşıdığını belirtti.

Halit Yukay'ın Naaşı İçin Kurtarma Çalışmaları Başladı

Marmara Denizi'nde 68 metre derinlikte tespit edilen iş insanı Halit Yukay'ın naaşının çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bakanlık kaynakları, Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG IŞIN kurtarma gemisinin bölgede çalışmalara başladığını ve naaşın yukarı çıkartılması için hassas bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.



