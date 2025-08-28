15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 15 bin öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşiyor.

Mülakat Sonuçları

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, daha önce sonuçların kısa süre içerisinde açıklanacağını söylediğini hatırlatarak, mülakat sonuçlarının 29 Ağustos'ta duyurulacağını belirtti.

Üzen, sonuçların 29 Ağustos Cuma günü açıklanmasının planlandığını ifade etti. Ancak açıklamanın akşam saatlerine sarkabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Adayların Beklentileri ve Sonraki Süreç

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimi henüz duyurulmamış olsa da, 15 bin öğretmen adayı bu tarihe odaklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sözlü sınav puanlarını ve nihai atama durumlarını öğrenebilecekler.

15 Bin Öğretmenin Atama Sonuçları 24 Kasım'da Açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve program için bulunduğu Trabzon'da, öğretmen adaylarına uzun süredir beklenen müjdeyi verdi.

Bakan Tekin'in Açıklamaları

Bakan Tekin, 15 bin öğretmen atama sonuçlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacağını belirtti. Öğretmen adayları ve öğrencilerle karşılaştığı sırada konuşan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir aksilik olmazsa 24 Kasım'da kuraları çekeceğiz. Geçen sene yaptığımız gibi. Ocak ayında güvenlik soruşturması ve diğer işlemler tamamlanacak. Sonrasında öğretmenlerimizi görev başına başlatmayı planlıyoruz."