Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabında Fazla Bekleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e ulaştığını açıkladı. Bolat, artan mal ve hizmet ihracatıyla birlikte temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesinin beklendiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendiren Bolat, ihracatın 24,9 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık değerine ulaştığını vurguladı. Yıllıklandırılmış ihracat ise 269,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri

İhracat: 24,9 milyar dolar

Yıllıklandırılmış ihracat: 269,4 milyar dolar

Dış ticaret açığı: 6,4 milyar dolar (son 9 ayın en düşük seviyesi)

(son 9 ayın en düşük seviyesi) İhracatın ithalatı karşılama oranı: %79,5

Ocak-Temmuz Dönemi Karşılaştırmaları

İhracat: 156,3 milyar dolar ( %5,1 artış )

( ) İthalat: 212,2 milyar dolar ( %6,9 artış )

( ) Dış ticaret açığı: 55,9 milyar dolar (%12,2 artış)

Yıllıklandırılmış Veriler ve Değerlendirme

Yıllıklandırılmış ithalat: 357,7 milyar dolar

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı: 88,3 milyar dolar

Bolat, Avrupa Birliği'nin ithalatındaki yatay seyir, zayıf dış talep, yakın coğrafyada süregelen savaşlar ve iç karışıklıklar ile tarife artışlarının getirdiği belirsizliklere rağmen ihracatta artışın sürdüğünü ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçılara sunduğu destekler ve ticari diplomasi faaliyetlerinin etkisiyle elde edilen başarıların üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini belirtti.