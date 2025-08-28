KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adayların sınava girecekleri binalara ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan bu oturuma katılacak adaylar, sınava giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

Sınava Giriş Belgeleri ve Önemli Bilgiler

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini belirtilen tarihten itibaren edinebilecektir.

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak olan oturumda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınavla ilgili temel kurallara ulaşmak için Temel Kurallar bağlantısını inceleyebilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler