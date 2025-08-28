33 yaşındaki kadın mide ameliyatı sonrası öldü, aile hastaneyi bastı

Irak'ta kadın kuaförü işleten Çiğdem Bulut (33), 45 gün önce yengesinin cenazesi için memleketi Adana'ya geldi. İddiaya göre, burada mide ağrıları yaşayan Bulut, Özel Altınkoza Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde mide fıtığı tanısı konulan genç kadın, ameliyata alındı. Bulut'un ailesi, ameliyat için yaklaşık 130 bin TL ödeme yaptıklarını öne sürdü. Ameliyatın ardından kısa süre içinde fenalaşan Bulut, tekrar hastaneye başvurdu. Buradan Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümün ardından acılı ağabey Barış Tumur (35) yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kız kardeşim Irak'tan yengemin cenazesi için 45 gün önce geldi. Özel Altınkoza Hastanesine gittiğinde kontrollerinde mide fıtığı çıktı. Kardeşim 130 bin TL ödeyerek ameliyatını oldu. Ameliyatını Bahri G. yaptı. Ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu. Kardeşim eve geldikten sonra her gün kan kustu. Hiçbir şey yiyemiyorum, nefesinin kesildiğini söyledi. Biz bunu doktora söylediğimiz zaman, doktor psikolojisinin bozuk olacağını söyledi. Psikoloğa gitmesi gerektiğini söyledi. Hiçbir şekilde cevap alamadık. En son salı günü sabah Altınkoza Hastanesi'ne götürdüm. Oradaki hemşireler de psikoloğa gitmesi lazım dedi. Gece saat 2'ye kadar hiçbir müdahale yapılmadı. Çiğdem'in tansiyonu düşüyor ve kalbi duruyor. 15 dakika sonra kalbi çalıştırıyorlar. Çekilen filminde midesinin çürük olduğunu söylüyorlar. Bunlardan şikayetçiyiz. Altınkoza'dan Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk oldu, burada da vefat etti."

Acı haberi alan aile üyeleri hastaneye giderek duruma isyan etti. Ailenin hastane içinde gerginlik yaşadığı anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.