Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Akarca: Devletimiz vatandaşın en kısa şekilde hakkına kavuşmasını istiyor

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Devletimiz bu kurumları kurmak suretiyle vatandaşın en kısa, en seri, en çabuk, en hızlı bir şekilde hakkına kavuşmasını murat ediyor." dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 17:55, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 17:57
Akarca: Devletimiz vatandaşın en kısa şekilde hakkına kavuşmasını istiyor

Akarca, Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Ardahanlılarla Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Ardahan'ın tarihte çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Kamu Denetçilik Kurumunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı, vatandaşın sesi olan bir kurum olduğunu dile getiren Akarca, şöyle konuştu:

"Adalet, adalete erişim, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü, hakkaniyet gibi kavramlar, iyi yaşam kalitesini belirleyen, insanların refah, güven ve huzur içerisinde yaşamasını sağlayan önemli unsurlar. Onun için adalet kurumu olan, hak arama kurumu olan Kamu Denetçilik Kurumunu size anlatmak ve sizleri dinlemek üzere buradayız. Hak arama kurumuyuz. Onun için aynı zamanda adaletin gerçekleşmesi, hakkaniyetin yerine getirilmesi, hukukun iyi işlemesi, iyi yönetim ilkeleri, şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlamında idarenin adil bir yönetim anlayışını benimsemesi için yönetime de idareye de rehberlik görevi yapıyoruz. Onun için bizim görev alanımızın yüzde 85 civarındaki başvurusu, idari yargı görev alanına giren konulardır. yüzde 10-15 civarında da adli yargının görev alanına giren konular olmaktadır. Biz vatandaşımızın hizmetindeyiz."

Şu ana kadar kurumlarına 255 bin civarında başvuru yapıldığını anlatan Akarca, bunun büyük kısmının dostane çözüm yoluyla çözüldüğünü, yüzde 99'unu da karara bağladıklarını dile getirdi.

Hak arama kültürünün, bilincinin gelişmesi ile demokrasi kültürünün gelişeceğini söyleyen Akarca, şunları kaydetti:

"Bu kurumlar sizin için yapılmış olan kurumlar, var edilmiş olan kurumlar. Devletimiz bu kurumları kurmak suretiyle vatandaşın en kısa, en seri, en çabuk, en hızlı bir şekilde hakkına kavuşmasını murat ediyor. Kısacası Kamu Denetçiliği Kurumu kapıları sonuna kadar vatandaşa açık olan idare ile de iyi iletişim ve verimli işbirliği içerisinde bulunan, klasik bir şikayet ve denetim mekanizması değil. Bizim amacımız idareyi örselemek, idareyi zora sokmak değil. Vatandaşın sorununu çözmek. En kısa, en masrafsız, en seri bir şekilde adalete erişimini sağlamak. Bunun için elimizde güçlü imkanlar var."

