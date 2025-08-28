Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'dan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray, yıldız futbolcu için Monaco'ya 30 milyon 769 bin 230,77 avro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini temmuz ayı sonunda 75 milyon avroya alarak Türk futbolunun en pahalı transferini gerçekleştiren Galatasaray, yaklaşık 1 ay sonra listenin ikinci sırasına girecek transferi de gerçekleştirdi.

Singo, yaklaşık 31 milyon avro bedelle bir Türk takımının yaptığı en pahalı ikinci transfer oldu. Fildişi Sahilli savunma oyuncusunu Fenerbahçe'nin 19,5 milyon avro bonservis bedeli ödediği Youssef En-Nesyri izledi.

- Rekortmenler iki takımda

Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 11'de sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip rekor bedelle yapılan 11 transferin 7'sine, sarı-lacivertliler de 4'üne imza attı.

- Orkun, listeye 3. sıradan girecek

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı 3. oyuncusu olacak.

Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladığı Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, Orkun'un bonservisini alması durumunda 25 milyon avro ödeyecek.

Bu bonservis, bir Türk takımının Osimhen ve Singo'dan sonra harcadığı en yüksek bedel olarak kayıtlara geçecek.

- Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular

Türk futbol tarihinde en fazla bonservis ücreti ödenen 11 futbolcu şöyle: