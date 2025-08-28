Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda, "Türkiye, bölgede barış ve esenliğin teminatı, Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın, Suriye'ye askeri harekat olarak yorumlanması üzerine konu Milli Savunma Bakanı Güler'e soruldu. Güler, CNNTürk'e yaptığı açıklamada, "Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusunu yanıtlarken, "Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ama asıl bizim söylemek istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Aynı ifadeyi ben de tekrarlıyorum" dedi.

"DÜŞMANLARIMIZ HERHALDE ÇOK ÜZÜLÜYORLARDIR"

Güler, bu açıklamayı, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğini gezerken yaptı. Güler, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

"Türk savunma sanayi özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle inanılmaz bir hız kazandı. Ve çok büyük bir başarı elde ettiler. Çalışan bütün teknik personelin hepsini ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum ben. Bugüne kadar karada ve havada çok ciddi gelişmeler oldu. Aslında denizde de çok önemli gelişmelerimiz var fakat bunlar bugüne denk geldi. Bundan sonra inşallah bütün vatandaşlarımız, Mavi Vatan'da kullanacağımız savunma sanayi ürünlerini gördükçe diğerleri gibi çok büyük gurur duyacaklar. Biz ürettiklerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dostlarımız bundan büyük bir gurur duyuyorlar. Düşmanlarımız da herhalde çok üzülüyorlardır. Varsa bilmiyoruz tabii."